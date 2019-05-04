خطوبة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إلى مقدم برامج تليفزيونية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد مكتب جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، أنه تمت خطبتها من شريكها كلارك جايفورد، استعدادا للزواج، وذلك خلال عيد الفصح.

المتحدث باسم رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أعلن أيضا خطبتها على كلارك جايفورد الذي تربطها علاقة به منذ أمد طويل، بعد أن عرض عليها الزواج خلال عطلة عيد القيامة.

جايفورد صاحب الـ 41 عاما، يقدم برنامجا تلفزيونيا عن الصيد ويعتني بابنتهما “نيفي تي أروها” البالغة من العمر عشرة شهور بينما تدير أرديرن صاحبة الـ 38 عاما، شئون البلاد.

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جاسيندا أعلنت عن حملها فى بداية عام 2018 واعتبره كثيرون رمزا على التقدم الذي أحرزته المرأة في المناصب القيادية، وهي ثاني زعيمة منتخبة في العالم تلد وهي في المنصب بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو عام 1990.

وخلال زيارتها للندن في يناير ردت أرديرن على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سيط عما إذا كانت تفكر في أن تطلب من جايفورد الزواج منها أم ستنتظر عرضا منه.. وقالت مازحة: بالتأكيد فأنا من دعاة حقوق المرأة، لكنني أريده أن يعاني ويتألم وهو يطلب هذا الطلب، هذا سيخلصه من المأزق.

وانتشرت أنباء الخطبة بعد أن لاحظ الصحفيون أن أرديرن ترتدي خاتما خلال مناسبة عامة الجمعة، وأكد المتحدث باسمها أندرو كامبل أنها ترتدي الخاتم منذ عيد القيامة، ولم يذكر تفاصيل عن عرض الزواج.