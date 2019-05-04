شارون ستون تتنظر حبيبها الشاب على الغداء.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت نجمة هوليود شارون ستون فى شوارع كاليفورنيا مؤخراً، حيث غلب على إطلالتها اللون الأسود التي اختارت الظهور به أثناء ذهابها إلى أحد المطاعم بهدف تناول الغداء في يوم مشمس للغاية.

النجمة العالمية ظهرت بتلك الإطلالة التي التقطتها عدسات مصوري البابارتزي أثناء مرورها فى الشارع لتظهر بمنتهى الجمال والجاذبية رغم تخطيها الستين من عمرها، حيث احتفلت فى وقت سابق فى شهر مارس الماضى بعيد ميلادها الـ 61.

وترتبط النجمة العالمية شارون ستون حالياً بصداقة شاب يصغرها بما يقرب من 20 عام حيث تظهر معه دائماً فى الفترة الأخيرة، وهو نفس الشخص التي ظهرت فى الآونة الأخيرة بتلك الإطلالة من أجل الذهاب لتناول الغداء معه لأنه كان ينتظرها فى أحد مطاعم كاليفورنيا.

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والجدير بالذكر أن النجمة العالمية قد ظهرت مؤخرا، في مجموعة من الصور وهي تستمتع بوقتها مع حبيبها الايطالي انجلو جوفا، والذي يصغرها بـ 20 عاماً على شاطئ البحر، وكانت العلاقة العاطفية قد ظهرت بين شارون وانجلو الى العلن في يناير من عام 2017.

النجمة العالمية وبطلة فيلم The Basic Instinct والبالغة من العمر 60 عاماً، ارتدت مايوه أسود ثوباً للسباحة وبدا جسدها رشيقاً، وممشوقه القوام رغم كبر سنها.

وكانت شارون ستون قد تزوجت من مايكل جرينبورج في عام 1984 حتى عام 1990، ثم تزوجت من فيل برونستين من عام 1998 حتى 2004، وبعدها دخلت في عدة علاقات عاطفية، وكان آخرها علاقتها الحالية مع أنجلو بوفا.