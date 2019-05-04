صور.. صوفي تيرنر بطلة «صراع العروش» تفاجئ جمهورها بحفل زفافها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بعيدا عن أعين الإعلام، احتفلت الممثلة صوفي تيرنر، نجمة مسلسل “صراع العروش” بزفافها إلى المغني جو جوناس بحفل مفاجئ في لاس فيجاس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وحضر حفل الزفاف أشقاء المطرب العالمي نيك جوناس وزوجته النجمة العالمية بريانكا شوبرا، وشقيقه كيفن جوناس ودانييل جوناس، وهو الحفل الذى أقيم دون مظاهر للبهرجة أو السخاء الذى ظهر فى حفل زفاف شقيقه نيك جوناس والنجمة الهندية العالمية بريانكا شوبرا والذى تكلف ملايين الدولارات.

الممثلة “صوفي ترنر” ابنة الـ 23 ربيعاً تعرف بدورها في مسلسل صراع العروش بدور “سانسا ستارك” وزوجها هو الموسيقي “جو جوناس” البالغ من العمر 29 عاما، فرد من فرقة “ذا جوناس براذرذ” المشهورة بموسيقى الروك.

كما ترشح المسلسل وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية “أغنية الجليد والنار” للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، مايسى ويليامز.