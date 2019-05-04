""الخليج 365"" ترصد تفاصيل دراما رمضان 2/4

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تفصل المشاهدين أيام قليلة عن انطلاق الموسم الدرامي الرمضاني الذي سيشهد عرضاً لنحو 30 عمل درامي مصري جديد بالإضافة إلى عدة أعمال اذاعية. ""الخليج 365"" تُسلِّط الضوء على أهم هذه الأعمال التي تحددت شاشات عرضها، تباعاً، وعبر أربعة حلقات.



رابط الحلقة الأولى من التقرير حول تفاصيل دراما رمضان

""الخليج 365"" ترصد تفاصيل دراما رمضان 1/4

1- ابن اصول

يواصل من خلاله الفنان حماده هلال تواجده في السباق الرمضاني، ويتعاون فيه للمرةِ الأولى مع شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، فيما يكرر تعاونه مع السيناريست أحمد محمود ابو زيد الذي أنجز سيناريو هذه القصة التي كتبها حماده هلال بنفسه لرغبته بتقديمها. علماً أنه أجّل مشروعه عن الدراما الصعيدية الذي كان يُفترَض أن يقوم ببطولته مع المنتج صادق الصباح لإشعارٍ آخر.

ويشاركه في تجربته الجديدة سوزان نجم الدينن أيتن عامر، محمد نجاتي، ورانيا منصور. علماً أنه من إخراج محمد بكير ومن أوائل الأعمال التي ينتهي صنّاعها من تصويرها باكراً

تنطلق أحداثه من خلال أصول السيدة الأربعينية الجميلة التي تزوجت في سن مبكر للغاية من تاجر الماس بعدما فقد والدها ثورته لكنها تنفصل عنه بعد عام أنجبت خلاله نجلها هشام الذي يقوم بدوره حمادة هلال، ويكون له أخ غير شقيق يقوم بدوره محمد نجاتي. إلا أن "أصول" ابنة منطقة الزمالك تسيطر على نجلها الذي يزور والده في المنطقة الشعبية مرة كل أسبوع. فينشأ مشتتاً بين البيئة الشعبية وبيئة أبناء الذوات التي تنتمي لها والدته. فيضطر للزواج سراً من الفتاة التي يحبها إلى أن يقع الطلاق بينهما بسبب كثرة الخلافات وخوفه من الإعلان عن زواجهما. ما سيضع المشاهد أمام صراعات متعددة في هذا المسلسل الذي سيُعرَض عبر شاشة قنوات dmc.



2- هوجان

يلعب بطولته الفنان محمد عادل إمام مع الفنانين محمد محمود عبد العزيز، أسماء ابو اليزيد ونسرين أمين بالإضافة إلى رياض الخولي وأوس أوس. وهو من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل وسيُعرَض على شاشة قناة الحياة في مصر وأبوظبي في الخليج.

وتدور أحداثه حول شخصية بلال هوجان الشاب اللقيط صاحب القدرات الخاصة الذي يعيش في ظروفٍ صعبة ويواجه مشاكل متعددة بحياته تدفعه للهرب. لكنه سيدخل في صدام ويواجه إعجاب السيدات الذي يوقعه في مشكلات.

3- لآخر نفس

تعود من خلاله ياسمين عبد العزيز إلى التلفزيون بعدما غابت عن السباق الرمضاني في العام الماضي. وهو من إنتاج شركة سينرجي، وسيُعرَض عبر قناة الحياة في مصر ودبي في الخليج.

ويشاركها في بطولته الفنانون فتحي عبد الوهاب، ندى موسى، أحمد صلاح حسني، ثراء جبيل، وعاطف عمار. وهو من كتابة عبد الله حسن، أمين جمال، وطارق الكاشف ومن إخراج حسام علي.

وتدور أحداث المسلسل حول سلمى زوجة ضابط الشرطة الذي يتعرّض للقتل ويتم تكريمها عنه باعتباره شهيداً. لكنها تكتشف بعد ذلك أن حفل التكريم كان مزيفاً. وتتفاجأ بأن زوجها قد فُصِلَ من الداخلية منذ فترة دون علمها. فتظهر لها الحقيقة تباعاً ليتضح بأنه كان تاجراً للمخدرات ويحمل سلاحاً من العناصر الارهابية. فتبدأ رحلة البحث عن حقيقته، وتواجه عدة صراعات وأحداث هي وأسرتها في ظل إصرارها على معرفة الحقيقة.



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4- طلقة حظ

ينتمي للأعمال الكوميدية، ويواصل من خلاله الفنان مصطفى خاطر البطولة التلفزيونية بمشاركة أيتن عامر، هبة مجدي، خالد أنور، ومصطفى بسيط. وهو من تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج أحمد خالد أمين.

تدور أحداثه حول عبد الصبور ذلك الموظف الحكومي البسيط الشريف الراعي لأسرته المكوّنه من عدة أشقاء وزوجته وبناته. لكنه يتعرّض لحادث يغيّر حياته ما يعرّضه للعديد من الإغراءات من الأموال المحرّمة. ولكنه رغم الشقاء يظل متماسكاً. بل ويصرّ علي الإيقاع بهؤلاء المجرمين بالتعاون مع الشرطة حتي ينهي على شرورهم، في نطاقٍ يهدف للحث على التمسك بالشرف رغم الضغوط والأزمات التي تواجه الإنسان. علماً أن العمل سيُعرَض على شاشات الحياة، cbc ، on ، dmc.





5- ولد الغلابة

ينتمي للدراما الصعيدية، ويعود من خلاله الفنان أحمد السقا إلى التلفزيون متعاوناً مع المنتج صادق الصباح. علماً أنه سيُعرَض عبر شاشة mbc مصر والتلفزيون السعودي والظفرة الاماراتية.

يعمل فيه "السقا" كأستاذ لمادة للتاريخ في إحدى المدارس البسيطة بُمحافظة المنيا، ليعيل أسرة كبيرة وسط تعرّضه للكثير من المحن والاختبارات الأخلاقية.

تدفعه الظروف الصعبة للوقوع بفخ الجريمة رغماً عنه ودفاعاً عن أسرته التي تواجه صعوبات في الحياة. رغم كونه مدرساً يراعي الله في عمله. فيضطر للعمل كسائق سيارة أجرة مساءً من أجل توفير المال لأسرته.

كتبه أيمن سلامة ويخرجه محمد سامي. ويُشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أنجي المقدم، مي عمر، كريم عفيفي، محمد ممدوح وإدوارد. علماً أنه واجه شائعات حول خلافات وقعت بين الفنانتين أنجي المقدم ومي عمر.



علامة إستفهام

يعود من خلاله الفنان محمد رجب إلى الدراما التلفزيونية بعد غيابه لعدة سنوات. حيث كان آخر أعماله "أدهم الشرقاوي" الذي خيّب الآمال لعدم تحقيق النجاح المرجو منه. وهو يشارك في مسلسله الجديد مع محمود البزاوي، هيثم زكي، إدوارد وجيهان خليل وجينا سليم .

كتب المسلسل اسلام حافظ ويخرجه سميح النقاش، وسيُعرَض عبر عدة شاشات منها سي بي سي واون وقنوات دي ام سي.

وتدورأحداثه حول نوح الشواف الشاب الاسكندراني الثري في أواخر الثلاثين من العمر. وهو يبدو وسيماً وذكياً للغاية، لكن المشاهد سيحتار بأمره وبالحكم عليه مع تطور الأحداث التي ستُظهِر اختلافاً كبيراً في شخصيته. أو بمعنى أدق سنكتشف وجهاً آخر لنوح الشواف وسنعرف الكثير عن ماضيه الخفي الذي سيتضح تدريجياً مع تطور الأحداث.

نراه في بداية الأحداث مريضاً نفسياً يعيش في مصحة، وشخصاً غريب الطباع حوله أسطورة غير مفهومه من القيل والقال. مايطرح عدة تساؤلات حول كونه ملبوساً من الجن؟ محتالاً، أم هو فعلاً مريض يثير الشفقه؟! كل ذلك وسط قالب تشويقي مليء بالمفاجئات ومغلف بمشاعر إنسانيه شديدة الخصوصية.