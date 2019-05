شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت.. إيجي أزاليا تطرح أغنية جديدة بعنوان Started والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت نجمة الراب الاسترالية والتي تبلع من العمر 28 عاما أغنية جديدة بعنوان Started وهي الأغنية التي تقول كلماتها:

I started from the bottom and now I'm rich

I got in my bag and I ain't looked back since

I started to say sorry, but fuck that shit

You started out hatin', now you love my drip

I started from the bottom and now I'm rich

I got in my bag and I ain't looked back since

I started to say sorry, but fuck that shit

You started out hatin', now you love my drip

Ayy, bitch, they lookin' at me, they not lookin' at you

I don't mean to be rude, I'm a 10, you a 2

He be blowin' me up like a fuckin' balloon

I just tell him give me space like the man on the moon

You know that I'm the best, is that why you depressed?

Say you gettin' a check, girl, you be frontin' like breasts

I look good for myself, I got no one to impress

You better ask your GPS, I ain’t the one to address

Lil' bitch, look

إيجي أزاليا كانت قد ظهرت مؤخرا مع جيمي كميل في برنامجها وقامت بغناء أغنية جديدة من ألبومها الجديد بعنوان " Sally Walker".