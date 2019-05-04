شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت.. إيجي أزاليا تطرح أغنية جديدة بعنوان Started والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت نجمة الراب الاسترالية والتي تبلع من العمر 28 عاما أغنية جديدة بعنوان Started وهي الأغنية التي تقول كلماتها: I started from the bottom and now I'm rich I got in my bag and I ain't looked back since I started to say sorry, but fuck that shit You started out hatin', now you love my drip I started from the bottom and now I'm rich I got in my bag and I ain't looked back since I started to say sorry, but fuck that shit You started out hatin', now you love my drip Ayy, bitch, they lookin' at me, they not lookin' at you I don't mean to be rude, I'm a 10, you a 2 Advertisements He be blowin' me up like a fuckin' balloon I just tell him give me space like the man on the moon You know that I'm the best, is that why you depressed? Say you gettin' a check, girl, you be frontin' like breasts I look good for myself, I got no one to impress You better ask your GPS, I ain’t the one to address Lil' bitch, look إيجي أزاليا كانت قد ظهرت مؤخرا مع جيمي كميل في برنامجها وقامت بغناء أغنية جديدة من ألبومها الجديد بعنوان " Sally Walker". أميثيست أميليا كيلي وتعرف باسم إيجي أزاليا هي مغنية راب وفنانة أُسترالية من مولومبيمبي من مقاطعة نيو ساوث ويلز في أستراليا ولدت في يوم 7 يونيو 1990 في مدينة سيدني وتغني الراب والهيب هوب وكانت في السابق عارضة أزياء، والآن هى من أنجح مطربى الراب:

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