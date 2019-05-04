حلا شيحة عن شخصيتها فى مسلسل زلزال: "صافية مستنية أشوفك فى رمضان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الفنانة حلا شيحة ردود أفعال الجماهير، عن أدائها شخصية "صافية " والتى جسدتها أمام النجم محمد رمضان فى مسلسل زلزال المقرر عرضه فى رمضان المقبل. حلا شيحة، نشرت عدة صور سيلفى وعلقت قائلة:"صافية مستنية أشوفك في رمضان .. يارب ينجح".

حلا شيحة وتجسد "حلا" دور امرأة صعيدية تسمى "صافيا"، وتعمل على عربة فول داخل موقف ميكروباصات، وسبق وأن تمنت إعجاب الشخصية الجماهير، خصوصا لأنها تقدم دورا جديدا ومختلف. وسبق وأن صرحت الفنانة حلا شيحة، بأن شخصية "صافية" ليست سهلة لأنها دور مختلف بكل تفاصيله، بالإضافة إلى اللهجة الصعيدية، ومشاعرها وإحساسها قدمت بطريقة جديدة. Advertisements مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم.

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