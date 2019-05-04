آيمي جاكسون تتباهى بحملها على السجادة الحمراء..صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

خطفت النجمة الهندية آيمي جاكسون الأنظار، خلال سيرها متباهية بالحمل وجسدها الرشيق على السجادة الحمراء ليلة الأمس في أثناء حضورها عرض أزياء لفساتين الزفاف في أسبوع الموضة العرائسي بنيويورك لخريف 2019 من مجموعة pronovias.

ارتدت إيمي ثوبًا مناسبًا باللون الأحمر، وأكثر ما لفت الأنظار بإطلالتها هو بطنها المنتفخ الذي يحمل وليدها البكر المنتظر من صديقها البريطاني جورج بانايوتو،

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كانت ملكة الجمال البريطانية المذهلة آيمي جاكسون، قد أعلنت عن حملها في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تقارير منتشرة بأن الثنائي يخطط لعقد حفل زفاف يوناني كبير في عام 2020 وأنها من المرجح أن تجعل من بريطانيا عشها بعد الزواج، ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي شيء من الثنائي، حتى الآن.

دخلت جاكسون العمل السينمائي مع فيلمها الأول Madijapattinam في عام 2010، وتوالت بعد ذلك أعمالها في العديد من الأفلام الناجحة بلغات التاميل والهندية والتيلجو والكانادا.

شوهدت في فيلمي Ekk Deewana Tha وSingh Is Bliing ومؤخرًا مع الميجا ستار راجينيكنس Rajinikanth و والنجم أكشاي كوار Akshay Kumar في ‘2.0’. عملت أيضًا في فيلم “The Villain”.