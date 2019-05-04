زوج النجمة أنوشكا شارما يحتفل بعيد ميلادها..صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تستعد الممثلة الشابة أنوشكا شارما إلى استقبال عامها الـ 31، وهو ما يستدعي من زوجها لاعب الكريكيت الهندي العالمي المعروف فيرات كولي أن يعقد الاحتفالات، حيث تحتفل الممثلة مع زوجها في بنجالور.

كشف مصدر مقرب من أنوشكا أن الثنائي خططا لعشاء حميم وحصري سيقتصر عليهما فقط في بنجالور، في وقت ينال فيه فيرات بعض الراحة بعد أخر مبارياته التي لعبها في دوري الـ IPL يوم الثلاثاء 30 أبريل.

وقال المصدر بحسب ما نقله موقع indiatoday “يتركز الاهتمام المتزايد حولهما طوال الوقت، لذلك قررا جعله يومًا خاصًا للغاية، سيقضيان هذا اليوم برفقة بعضهما البعض لحسن الحظ أن فيرات لا يوجد لديه أي التزامات في عيد ميلاد زوجته.

Advertisements

وتابع المصدر ذاته: “لقد خططا لعشاء خاص وسيكونان الوحيدين في المكان وسيتم تقديم عشاء حصري، وبمجرد انتهاء IPL، سيدخل فيرات في جلسات تدريب مكثفة على كأس العالم، كما أن لدى أنوشكا العديد من الالتزامات المحددة في مومباي”.

أنهت أنوشكا وفيرات سنة من النعيم الزوجي منذ ديسمبر، بعد مواعدة عاطفية امتدت لأكثر من أربع سنوات قبل عقد القران في حفل حميم أقيم في توسكانا الإيطالية في عام 2017.

في السياق، كانت وسائل إعلام هندية قد تداولت خلال هذه الفترة أخبار مفادها أن شارما من المرجح أن تكون حاملا، خاصة أنها لم تعلن عن أي فيلم قادم لها حتى الآن، وأشارت صحيفة مومباي ميرور، إلى أن انوشكا شارما تقضي خلال هذه الفترة معظم أيامها مع زوجها لاعب الكريكيت.

يذكر أن آخر أفلامها بدور العرض الهندي مع نجم الرومانسية الكبير شاروخان، وقطة بوليوود كاترينا كايف، ولكن الفيلم لم يحالفه الحظ بشباك التذاكر.