البنت لأبيها.. ديبيكا بادوكون ترث جينات والدها الرياضية.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لم يفتر حُب النجمة، ديبيكا بادكون للعبة كرة السلة منذ مراهقتها، فقبل الظهور كأفضل ممثلة في بوليوود، مارست ديبيكا اللعبة، وقد قامت مؤخرًا بمشاركة مقطع فيديو تظهر فيه بلقطة مثالية وهي تلعب كرة السلة.

والد ديبيكا، براكاش بادوكون، لاعب كرة الريشة السابق احتل المرتبة الأولى في عام 1980، وأصبح أول هندي يفوز ببطولة عموم إنجلترا المفتوحة للتنس في نفس العام، ثم حصل براكاش على جائزة أرجونا عام 1972 وبادما شري عام 1982.

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على جبهة العمل، وقّعت بادوكون بطولة فيلم Chhapaak للمخرجة الهندية المتميزة ميجنا جولزار Meghna Gulzar، في الوقت الذي لا يزال ذكرى نجاح فيلمها بادماافات يحيطها بقوة حاضرة في مقابلتها مع الصحافة، في مقابلة سابقة، كشفت ديبيكا أنها لم تكن “مستعدة عاطفيًا” للقيام بمثل هذا الفيلم المكثف.

وقالت: “في العام الماضي، عندما قرأت السيناريو، لم أكن على استعداد عاطفيًا للقيام بهذا النوع من الأفلام، كنت أتطلع حقًا إلى الاتجاه الرومانسي والعاطفي في أفلامي “، مضيفة أنها تأكدت في غضون خمس دقائق من قراءة سيناريو فيلم تشاباك، أنه سيكون فيلمها.