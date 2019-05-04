شاروخان متوقف عن تقديم افلام جديدة حتى هذا التاريخ

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بسبب تأثره الكبير بفشل فيلمه الأخير “Zero ” وعدم إقناع الجمهور في شباك التذاكر العام الماضي؛ كشف النجم الهندي الكبير شاروخان في وقت سابق أنه لن يقوم بالتوقيع والإعلان عن أي فيلم حتى يونيو من هذا العام.

في المقابلة مع CRI Hindi، قال خان أنه لن يفعل أي شيء في مجال العمل للأشهر 2-3 القادمة، بسبب ما يعانيه من آثار تلازمه بعد تدني إيرادات فيلمه الذي أخرجه أناندا راي، وبطولة النجمتين أنوشكا شارما وكاترينا كايف كان لدى الجميع الكثير من التوقعات حول Zero، ومع ذلك، فقد قطاع كبير من محبي ملك الرومانسية في بوليوود بخيبة أمل، ومنذ ذلك الحين، لم يعلن عن أي مشروع جديد.

وأكد خان كيف أنه لن يقوم بأية أفلام لبضعة أشهر: “سأستغل الوقت لمشاهدة الأفلام والاستماع إلى البرامج النصية وقراءة الكتب، أطفالي ينهون حياتهم الجامعية، سوهانا لا تزال في الكلية، ونأمل أن يجتاز آريان كليته في غضون عام، أريد أن أقضي المزيد من الوقت مع عائلتي.

وأضاف خان: “لقد قلت في مكان ما أنني قد أقرر في يونيو مشروعي المقبل، لكنني لن أفعل ذلك في يونيو، سأقدم عملي الجديد فقط عندما أشعر بأنني أفعل ذلك من قلبي، أقوم بالتمثيل فقط عندما يأتي من قلبي، لكن هذه المرة لا أشعر بأنني قاد على فعل شيء”.