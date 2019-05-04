ظهور جديد للنجمة ايشواريا راي مع ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

حظيت صورة للممثلة ايشواريا راي باتشان وهي تمسك يد ابنتها اراديا Aaradhya البالغة من العمر ثماني سنوات باهتمام وسائل التواصل الاجتماعي.

شوهدت الممثلة البالغة من العمر 45 عاما مع ابنتها وتسير أمام المصورين، حيث تعرضت للانتقادات بشدة لكونها مفرطة في حماية ابنتها، كما أشار الناس إلى أنها يجب ان تترك يد ابنتها.

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العديد من المتصيدين عبر السوشيال ميديا تساءلوا عن سبب عدم سماح ايشواريا لابنتها بالمشي بحرية، واستشهدوا في هذا الصدد بـ ابن النجم سيف على خان تيمور لأنه يمشي وحده، وأكدوا “أنه أكثر استقلالا كطفل.

وقال اخر: “العيش يحتاج إلى قطع الحبل السري. الفتاه في سنتها الثامنة”، بعض التعليقات الأخرى شككت في الأزياء وخيارات ايشواريا الغذائية لابنتها.

كان أبهيشيك باتشان قد غادر إلى جزر المالديف مع زوجته ايشواريا راي بذكرى زواجهما الثانية عشرة، ورافق الزوجان ابنتهما إراديا في عطلة على الشاطئ، حيث هنأ كل من إيشواريا وأبهيشيك بعضهما البعض بأسلوب خاص.

وعن جبهة العمل، يعمل ابهيشيك على فيلم سيرة ذاتية عن شاعر غنائي ساهر لودهيانفي، أما عن ملكة جمال العالم السابقة فيبدو أنها لا تزال تحاول اختيار سيناريو جيد.