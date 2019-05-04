رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
تزوجت نجمة “Game of Thrones” صوفي تيرنر والمغني جو جوناس في حفل مفاجئ في لاس فيجاس يوم الخميس 2 مايو، وكانت بريانكا شوبرا وصيفة الشرف لصديقتها الممثلة بحفل زفافها.
ورغم أن وسائل التواصل الاجتماعي تنتظر أيضًا بأنفاس لاهثة، مشاهدة صور زفاف صهر شوبرا، فقد انتشرت مقاطع فيديو صورها الضيوف في حفل الزفاف للعروسين فضلا عن شوبرا وزوجها.
عندما تبادل صوفي وجو وعودهما، في وجود أحد الأشخاص الذي ينتحل شخصية بريسلي، شوهدت نجمة “كوانتيكو” جالسة بجوار الزوجين مع دانييل زوجة كيفن جوناس، وزوجها نيك بجانب شقيقه خلال الحفل.
كانت أسرة جوناس بأكملها في لاس فيجاس لحضور حفل توزيع جوائز بيلبورد للموسيقى في وقت سابق مساء الأربعاء، ثم ذهبوا إلى الكنيسة بعد ذلك مباشرة.
اجتمعت فرقة “الأخوة جوناس” بعد ست سنوات من الانفصال في عام 2013، وقد أصدرت مؤخرًا أغاني فردية جديدة بعنوان Sucker and Cool.
تُشاهد صوفي Sophie في الموسم الثامن والأخير من Game of Thrones في دور سنسا ستارك Sansa Stark وستكون في الموسم الحالي في Dark Phoenix بدور جان جراي من السلسلة الشهيرة X-Men.
بعد ذلك ستظهر بريانكا مع فرحان أختار في الفيلم الهندي The Sky Is Pink وتعمل أيضًا في مشروع فني مع ميندي كالينج، يدور حول شخصية روحية مثيرة للجدل.
كانت هذه تفاصيل خبر بريانكا شوبرا وصيفة الشرف بحفل زفاف صوفي تيرنر.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.