علياء بهات تسافر إلى لندن بدون رانبير كابور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

غادرت الممثلة الهندية علياء بهات غادر إلى لندن بعد حضور عرض فيلم والدتها سوني رازدان يوم الاثنين 29 أبريل، وقد شوهدت الممثلة في المطار في وقت لاحق من تلك الليلة مع ايان موخرجي مخرج فيلمها “براهماسترا”.

كان واضحا في المشهد غياب بطل العمل وصديق علياء الحميم الفنان رانبير كابور، ووفقًا لتقرير نشر في مومباي ميرور، السبب هو أن علياء في إجازة قصيرة لقضاء بعض الوقت مع شقيقتها شاهين، التي تدرس في مدرسة للتصميم الداخلي في لندن.

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نقل التقرير، عن مصدر لم تكشف هويته قوله، “بعد لقاء مع سانجاي ليلا بهنسالي عن فيلمها المقبل “إن شاء الله”، وهي قصة حب معاصرة بطول النجم سلمان خان، انطلقت علياء إلى لندن لقضاء عطلة.

وقد رافقها موخرجي، حيث سيقوم بتجهيز موسيقى الفيلم مع الموسيقي والملحن الهندي وملحن بريتام في لندن”.

ويضيف التقرير أن عليا ستعود في الأسبوع الثاني من شهر مايو ومن المقرر أن تغرق مباشرة في العمل، لهذا السبب رأينا رانبير مع ابهيشيك باتشان في مباراة لكرة القدم في 1 مايو، بالإضافة إلى فيلم مع النجم سانجاي دوت، حيث بدأ سانجاي بالفعل الإعداد مع بهات، ومن المتوقع البدء في التصوير بعد أسبوعين”.