ماليكا أرورا تدافع عن رقصها: لا أقدم فن هابط وسأصفع من يسيء الى رقصي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قالت الفنانة والراقصة الهندية ماليكا أرورا Malaika Arora إنها لا تخجل أبدًا من سيرتها المهنية ورقصها بالأفلام السينمائية، وعلى استعداد لصفع أي شخص قد يسيء اليها في هذا الجانب.

الممثلة والشخصية التلفزيونية ماليكا أرورا، والمعروفة بتقديم وصلات رقص ساخن في العديد من أغاني الأفلام مثل Chaiyya Chaiyya وMunni Badnaam وAnarkali، إنها تعارض الإشارة بأية إساءة إلى تلك العروض.

قالت الممثلة في لقاء جمعها بـ الصحافية أنوباما شوبرا: “كلما قمت بالرقص في أغنية فعلتها بمفردي، لم أفعل ذلك أبدًا تحت أي إكراه، وإذا شعرت أنني غير مرتاحة، على الفور أبتعد تمامًا واصرح بذلك”.

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اعترفت ارورا بأن تقديم الرقص بالأفلام قد تغير منذ ذروته التي بلغها في الثمانينيات والتسعينيات بالقرن الماضي، وأصبح النظرة اليها الآن في السينما الهندية يساوي الانفلات وإثارة الشهوة، .

وأكدت الممثلة في حديثها الجريء بأنها كانت على دراية بالطبيعة الإيحائية للكلمات التي كانت تهاجمها، لكنها قالت إنها لم أشعر أبدًا أنه عبر هذا الخط أنها تقدم شيء مبتذلًا أو مهينًا بصراحة”.

في سياق مختلف، كانت ماليكا قد تصدر عناوين الصحف في الآونة الأخيرة بسبب طلاقها من الفنان ارباز خان، وشائعة علاقتها مع الممثل الشاب أرجون كابور، وتطرقت إلى الموضوع في المقابلة، وقالت: “كل هذا صنع من وسائل الإعلام”.