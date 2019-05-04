زينة في لقطات طريفة مع شقيقها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية زينة جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

زينة ظهرت في الصور برفقة شقيقها حمادة رضا، وكتبت معلقة عبر حسابها الخاص: «مع شقيقي، لا دا احنا اعيل من العيال».

اللقطات الطريفة التي جمعت زينة بشقيقها، حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، والذي أمطرها بعبارات الغزل ولاحظ الشبه بينها وبين شقيقها، كما أعجبت الصور صديقاتها بالوسط الفني ومنهم منى زكي، رنا سماحة.

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زينة علاقتها وثيقة بعائلتها، ونشرت من قبل صور لها مع والدتها وشقيقها وشقيقتها ياسمين، والتي تعمل مصممة أزياء.

زينة تتغيب عن السباق الرمضاني لهذا العام، وذلك بعد أن قدمت العام الماضي مسلسل «ممنوع الاقتراب والتصوير»، وشارك في بطولة المسلسل فتحي عبدالوهاب ونسرين أمين، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

الفنانة المصرية تقدم هذا العام فيلم جديد مع الفنان تامر حسني، ويحمل اسم «كل سنة وأنت طيب»، ويشارك ببطولته خالد الصاوي.

زينة تنتظر أيضا عرض فيلم «التاريخ السري لكوثر»، والذي يشارك في بطولته الفنانة ليلى علوي.