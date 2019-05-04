دنيا بطمة توجه تهنئة خاصة لوالدتها بمناسبة عيد ميلادها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة تهنئة خاصة لوالدتها، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

دنيا نشرت صورة جمعتها بوالدتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وكتبت في تهنئتها لها: “كل عام وانتي اغلى وأحن وأروع أم وكل عام وانتي سندي كل عام ودعواتك تخليني منصوره كل عام ورضاكي مغطيني”.

وأضافت: “الله يحفظك ماما ويحميك من شر الحاسدين ويقطع لسان اَي صبع يأشر عليك بالغلط او لسان يتكلم عليكي بالسوء.. عيد ميلاد سعيد ماما وكل عام وانتي الحب وبألف خير”.

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد احتفلت مؤخرا بوصول عدد متابعيها على موقع “انستجرام” إلى 4 مليون متابع.

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دنيا نشرت صورة لها وهي مرتدية تاج على رأسها كتب عليه “4 مليون”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “ووووصلنننناااااا الأربعة مليون متابع حقيقي على الانستغرام”.

الفنانة المغربية وجهت الشكر لجمهورها، حيث قالت: “شكرًا على متابعتكم وحبكم.. نجاحي أستمده من دعمكم الدائم كنحماق عللليكم”.

يذكر أن دنيا بطمة قد كشفت مؤخرا، خلال استضافتها في لقاء تلفزيوني على شاشة قناة “لالا فاطمة”، أن ابنة زوجها، الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، تطالبه بالعودة لوالدتها، لافتة إلى أن حلا تتحدث في هذا الأمر مع والدها عبر الهاتف.

واعتبرت دنيا أن رغبة حلا مجرد أحلام وطموحات، لافتة إلى أنه لا يمكن التعليق على كلام الصغار وأن لا أحد يعلم ما في الغيب، وأضافت”: “تبغي أبوها يرجع لأمها من حقها تدّعي أي شيء وتخليها في أحلامها وطموحها أن أبوها يرجع لأمها”.