نانسي عجرم تقلد هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها بتقليد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك للمرة الأولى على الهواء.

نانسي عجرم، حلت ضيفة على برنامج «لهون وبس»، مع الإعلامي هشام حداد، والمذاع عبر فضائية lbc، وخلال الحلقة طلب منها حداد غناء مجموعة من الأغاني لزملائها المطربين ومن ضمنهم هيفاء وهبي، وقالت نانسي، إنها تحفظ أغنية «قالولي عنه كلام»، وغنتها بطريقتها إلا أن مقدم البرنامج أوقفها وطالبها بتقليد هيفاء وهبي.

ووافقت نانسي على الفور وفي البداية أكدت أنها تحب هيفاء وطلبت منها ألا تنزعج من تقليدها لها، ثم غنت الأغنية وسط إعجاب مقدم البرنامج والحضور.

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وبعد انتهاء الحلقة وصل الفيديو لهيفاء وهبي، وعقبت عليه عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، وعبرت عن إعجابها بأداء نانسي وأنها لا تزال تحفظ أول أغنية لها، وقالت إنها أيضا تحبها.

يذكر أن نانسي عجرم، قدمت مؤخرًا أغنية للشعب المصري تحمل اسم «راجل ابن راجل»، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفة، وطرحت بالتزامن مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية.