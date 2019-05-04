نسرين إمام تستجم برفقة نجلها وزوجها المنتج الشهير.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
سافرت الفنانة المصرية نسرين إمام برفقة زوجها ونجلها الوحيد في رحلة استجمام.
نسرين شاركت جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكان برفقتها زوجها المنتج تامر مرسي، ونجلهما الوحيد «سليم».
الفنانة الشابة ظهرت في واحدة من الصور على متن الطائرة، ثم في صور أخرى وهي تستمتع بالأماكن السياحية، ورغم أنها لم تذكر وجهتها ولكن توقع الجمهور أن تكون بفرنسا.
جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه الشديد بالصور، كما عبرت عدد من النجمات عن إعجابهم بها ومنهن رشا مهدي ودنيا عبدالعزيز.
وكانت نسرين إمام اعتزلت الفن منذ زواجها من المنتج تامر مرسي، ويعتبر مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة»، هو أبرز أعمالها الفنية، وهو من بطولة محمد هنيدي، نهال عنبر، حسام داغر، طارق عبد العزيز، أحمد وفيق، كريمة مختار، ليلى طاهر.
نسرين إمام، كانت قد انفصلت عن زوجها تامر مرسي لفترة بعد إنجاب طفلها، لرغبتها في العودة للفن، ولكنهما عادا إلى بعضهما مرة أخرى، واستسلمت نسرين لرغبة زوجها في اعتزالها الفن.
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