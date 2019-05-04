رامي جمال يحضر لمفاجأة مع إليسا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أعلن الفنان المصري رامي جمال عن مفاجأة جديدة يحضرها برفقة الفنانة اللبنانية إليسا.

رامي نشر صورة له مع إليسا عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «ان شاء الله هنعمل مفاجأة محترمة تليق بيكي وبجمهورك».

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جمهور الفنان المصري أكد على انتظاره للعمل القادم الذي يجمعه بإليسا، وأمطره بعدد كبير من التعليقات من خلال حسابه الشخصي.

رامي جمال احتفل مع جمهوره بعيد شم النسيم، في نادي وادي دجلة بمحرم بيك بمحافظة الاسكندرية، وقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته، وسط تفاعل جمهوره.

الفنان المصري طرح مؤخرا أغنية بعنوان «البرد»، في شهر ديسمبر الماضي، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي يحيى يوسف.

وكان رامي جمال قد طالب جمهوره مؤخرا بالدعاء لزوجته ناريمان، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، حيث نشر صورة له برفقة زوجته عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «أسألكم الدعاء لزوجتي بالشفاء، اللهم عافها وأعفو عنها وأحفظها يارب، الحمد لله الذي أحبنا فابتلانا».