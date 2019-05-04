ميريهان حسين تفاجئ جمهورها بلوك مختلف تماما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ميريهان حسين لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بلوك ناعم وملفت.

ميريهان شاركت جمهورها في عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها وهي ترتدي فستان أبيض عاري الكتف، بسيط، واختارت لها تسريحة شعر ناعمة.

الفنانة الشابة استقبلت من خلال حسابها كم هائل من تعليقات الجمهور الذي تغزل فيها وأحب اللون الابيض عليها.

Advertisements

ميريهان تشارك في بطولة مسلسل «قيد عائلي»، والذي يتم عرضه حاليا، ويشارك ببطولته عدد كبير من النجوم ومنهم بوسي، عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، محمد محمود عبدالعزيز، منة فضالي، ومحمد نجاتي.

ميريهان تقوم حاليا بتصوير مسلسل «علامة استفهام»، بطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى تشويقى.

الفنانة الشابة شاركت في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «أيوب»، مع الفنان مصطفى شعبان، أيتن عامر، محمد لطفي، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.