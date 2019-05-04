صلاح عبدالله يكشف تفاصيل إصابته بجلطة في المخ وتأثيرها على حركته

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بعدما تساءل عدد من الجمهور حول سر ضعف حركة الفنان صلاح عبدالله في مسلسله الاخير «قيد عائلي»، قرر الفنان بنفسه أن يكشف سرا مر عليه 9 سنوات.

صلاح كتب عبر حسابه الخاص على «أنستجرام»: «البعض سألني مؤخرًا بأدب واستحياء عن سر الزكة الواضحة في حركتي بِـ عائلة_الحاج_نعمان وِ قيد_عائلي وأنا واثق أن الكثيرين من الأحبة المتابعين عارفين السر وآخرين منعهم ذوقهم من السؤال خشية إحراجي أو سألوا بناتي وأصدقائي المقربين من ورايا».

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وأضاف: «في كل الشغل اللي شاركت فيه بعد ٥ / ٧ / ٢٠١٠م الزكة موجودة وده تاريخ حافظه صم لأنه تاريخ الجلطة الدماغية التى أكرمني بها الرحمن ولم يبق منها غير هذه الزكة وبعض الآثار الأخرى التى استطعت بفضل الله التعامل معها».

الفنان المصري أشار خلال رسالته أن من أصعب المواقف التي تعرض لها عندما علم أن سيضطر للجلوس على كرسي، وحوله كل المقربين منه يحاولون إخفاء دموعهم، ولكنه بفضل الله استطاع المشي، ولكن الإصابة أثرت عليه.

صلاح عبدالله اختتم رسالته وقال إنه قرر أن يكشف هذا السر لعلها تكون ومضة أمل وتصميم لكل مريض، ونصحه بأن يتوكل على الله وألا يفقد الأمل في الله وفي الحياة.