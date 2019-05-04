الأحمر يختصر سنوات يسرا بأحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية يسرا لجلسة تصوير جديدة لصالح واحدة من المجلات الفنية.

يسرا ظهرت في الصور وهي ترتدي فسان أحمر يحتضن قوامها طويل وشفاف من الاسفل، واختارت الفنانة تسريحة شعر بسيطة، وماكياج هادئ.

جمهور الفنانة المصرية تغزل فيها، وأمطرها بعدد من التعليقات عبر صفحة الفانز الرسمية الخاصة بها.

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يسرا تعود إلى السينما بعد غيابٍ طويل، وذلك من خلال فيلم “صاحب المقام”، والذي من المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشارك يسرا في بطولة الفيلم الذي ينتجه أحمد السبكي، الفنان آسر ياسين، فيما سيتم الإعلان عن باقي فريق العمل قريباً، ومن المتوقع أن يشارك الفيلم بعدة مهرجانات قبل طرحه تجارياً بالصالات السينمائية مع بداية العام المقبل.

يسرا شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «لدينا أقول أخرى»، والذي شارك ببطولته نجلاء بدر، شيرين رضا، محمد شاهين، محمد الشرنوبي، وكتبه المؤلف مدحت العدل.

المسلسل لم يتم عرضه على التليفزيون المصري في رمضان، ولكن تم عرضه بعد ذلك، وبالفعل حقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية.