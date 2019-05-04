طرح الأغنية الدعائية لـ«زلزال» محمد رمضان

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
طرح الفنان أحمد شيبة الأغنية الترويجية لمسلسل “زلزال”، والتي تحمل اسم “سيبونا في حالنا”، والتي نُشِرَت عبر القناة الرسمية للفنان محمد رمضان بطل العمل على موقع YouTube.
واحتوت الأغنية على مشاهد مختلفة من المسلسل الذي يُقدّم فيه محمد رمضان شخصية شاب يواجه الصعوبات في مسيرة الحياة لكونه يكافح ويعمل بأكثر من مهنة في مجالات مختلفة.
والاغنية الجديدة من كلمات صلاح عطية وألحان سيد راضي وقام بتوزيعها طه الحكيم، فيما يظهر فيها عدد كبير من مشاهد العمل المنجزة.
مسسل “زلزال” تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولتة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين.
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