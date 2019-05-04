تامر حسني: أحبّ المخرج سعيد الماروق على المستوى الشخصيّ والفنيّ

اسماء السيد - ""الخليج 365"" إلتقت بنجم الجيل تامر حسني ومعه كان هذا الحوار المصوّر الذي تحدّث فيه عن عدد من الأمور الفنيّة:
سعيد حريري من بيروت: في لقائه المصوّر مع ""الخليج 365"" تحدّث النجم المصري تامر حسني عن تحضيراته لفيلم "البدلة ٢"، كما تحدّث عن فيلمه الجديد "كلّ سنة وإنت طيّب" من توقيع المخرج اللبنانيّ سعيد الماروق الذي أخرج أيضاً كليبه الأخير "ناسيني ليه".
كما تحدّث تامر عن "ذا فويس" مؤكّداً أن المعلومات بخصوص البرنامج ليست واضحة حتّى الآن، مختتماً اللقاء بتمنّيه إحياء عدد من الحفلات الفنيّة في لبنان هذا الصيف.
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