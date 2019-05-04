شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "لآخر نفس": ياسمين عبد العزيز تستطيع تقديم كل ألوان الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيناريست أمين جمال، مؤلف مسلسل "لآخر نفس"، أن اختيار فكرة العمل مع ياسمين عبد العزيز جاء فى مارس من العام الماضى، حيث التقاها ووجد لديها نية كبيرة فى تقديم عمل درامى جاد بعيداً عن الكوميديا التى اعتادت على تقديمها فى أعمالها، لافتا إلى أنه أيضاً كان ينوى تقديم فكرة جادة ودرامية ولذلك تم الاتفاق بسرعة.

وأوضح أمين لـ"الخليج 365" أن "لآخر نفس" بدأ فى كتابة السيناريو مع ورشته بداية شهر أبريل من العام الماضى، مضيفاً أن الأحداث تعتمد على التشويق والإثارة إضافة إلى وجود مشاهد أكشن مع وجود لغز ينتظر المشاهد الكشف عنه طوال الحلقات، مشدداً على أن تقديم ياسمين عبد العزيز دور رامى ليس غريبا لأنها ممثلة كبيرة وموهوبة مشدداً على أنها من النجمات القلائل فى مصر اللاتى تستطعن تقديم كل ألوان الدراما.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.