شكرا لقرائتكم خبر عن السودانية آسيا مدنى تغنى فى النمسا لأول مرة بمهرجان "4020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشد المطربة السودانية آسيا مدنى رحالها إلى النمسا، لتمثيل المشهد الموسيقى العربى البديل فى النمسا، بمشاركتها لأول مرة فى فعاليات ثالث ليالى مهرجان Festival 4020" الموسيقى الدولى، الذى تحتضنه مدينة لينز النمساوية، وذلك عبر حفل موسيقى ساهر فى تمام العاشرة ونصف مساء اليوم السبت.

وتحمل آسيا على عاتقها مسئولية تمثيل المجال الموسيقى السودانى والمصرى على حد سواء باعتبارها مطربة سودانية الأصل ومستقرة فى مصر، وأحد أبرز الأصوات الغنائية فى مجال الأندرجراوند المصرى والمعتمدة على إعادة إحياء روح الفلكلور السودانى بموسيقاها، وتشارك هذا العام للمرة الأولى فى فعاليات النسخة الجديدة من المهرجان النمساوى الدولى، المستمر على مدار 4 ليال متتالية فى شمال النمسا. Advertisements

آسيا مدنى مطربة سودانية الأصل مصرية الهوى لقبت بمرسال الفلكلور السودانى، حفرت اسمها فى ساحة الإندى ميوزيك بتفردها فى تقديم الفلكلور السودانى التقليدى والموسيقى الأفريقية من مختلف ربوع السودان "الشمال والجنوب والغرب"، بجانب تخصصها فى فن الزار، كما انتقلت لمصر فى عام 2001 وانخرطت فى المشهد الموسيقى المصرى منذ وقتها، وانضمت منذ 3 سنوات لمشروع النيل، أول بروجكت موسيقى من نوعه يضم أكثر من 30 موسيقى من دول حوض النيل لتجميع ثقافات تلك الدول الموسيقية معًا، وتنشغل حاليًا فى مشروعها المستقل "آسيا مدنى"، وألبومها الأخير "الزول".