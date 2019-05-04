شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.."كسبنا إيه" للمطرب الشعبى رضا البحراوى بمسلسل "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى أغنية "كسبنا إيه" من مسلسل "هوجان" المقررعرضه خلال شهر رمضان، غناء المطرب الشعبى رضا البحراوى. وعلق الفنان محمد إمام، "توكلنا على الله وتبدأ الملحمة..تتر مسلسل هوجان ..كسبنا إيه .. غناء رضا البحراوي.. على قنوات الحياة.. ده أنا حكايتي حكاية". مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد. Advertisements

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