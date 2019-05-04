فيديو.. أمير كرارة ساخرَا من عدم موت سليم الأنصاري: "المرة الجاية يضربوه بصاروخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال أمير كرارة إن الجزء الثالث من مسلسل كلبش، يكشف ماذا حدث لسليم الأنصاري بعد إطلاق النار عليه في نهاية الجزء الثاني.

وأضاف كرارة ساخرًا، خلال حواره مع الإعلامية شيرين حمدى، ببرنامج "ON set" المذاع عبر قناة ON E، أن سليم الأنصاري "لا يموت" موضحا أن الرصاص ضُرب في أماكن غير قاتلة.

وأوضح أن الجزء الثالث سيكشف الأحداث والكواليس بعد ضربه بالرصاص، وطلب الاختفاء من البلد، وواصل ساخرًا: "المرة الجاية يضربوه بصاروخ فى صدره علشان يخلصوه".