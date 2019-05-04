محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تفاعل عدد من نجوم الفن والإعلام مع البرومو الأول لبرنامج رامز في الشلال الذي يعرض عبر قناة إم بي سي مصر في رمضان.
ونشر الفنان رامز جلال البرومو من خلال مقطعي فيديو عبر حسابه على إنستجرام.
وفي السطور التالية نرصد بعض التعليقات لنجوم الفن
قالت الفنانة منى زكي: "الأناناس خطير.. مبروك يا رامز".
وعلقت روجينا: "مبروووووووووك يا خطير يا جامد"، فيما كتب الإعلامي نيشان: "مبروك".
أما تعليق الفنانة بدرية طلبة فكان مختلفا، إذ قالت: "الشرير أهو".
وهنأته الفنانة زينة معبرة عن مدى تشوقه لمشاهدة البرنامج، قائلة: "مبروك يا حبيب..متشوقة جدا".
أما الفنانة ياسمين عبد العزيز فمازحته قائلا: "مبروك يا موزة".
وقالت الفنانة إنجي خطاب فقالت: " مبروووك يا رامز"، أما الفنانة إيناس عز الدين فاكتفت باستخدام إيموجي للتعبير عن ضحكها وصدمتها.
أما المذيعة دنيا صلاح عبدالله فقالت: "مبروك يا ألذ مجنون".
المطربة ياسمين علوني قالت: "مش هيهدي إلا لما يموت حد"
كانت هذه تفاصيل خبر "الشرير أهو.. ومش هيهدى إلا لما يموت حد".. تعليقات نجوم الفن على برومو "رامز في الشلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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