إطلالة جذابة لسيرين عبد النور وياسمين صبري في الجيم.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: إنجي المقدم نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة. ماريتا الحلاني نشرت ماريتا الحلاني ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس كاجوال بأحد الشوارع، ونالت الصور إعجاب متابعيها. هند رضا نشرت الفنانة والإعلامية هند رضا صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت وسط الطبيعة، وارتدت ملابس بيضاء، ونالت الصورة إعجاب محبيها. ميريام فارس نشرت الفنانة ميريام فارس صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال. نرمين ماهر Advertisements شاركت الفنانة نرمين ماهر بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بأحد الشوارع مرتدية فستان أسود قصير. هنادي مهنا نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة. ياسمين صبري نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها بأحد الصالات الرياضية" الجيم"، وحازت الصورة إعجاب متابعيها. كارلا حداد نشرت الفنانة اللبنانية كارلا حداد صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ولاقت الصور إعجاب جمهورها. سولاف فواخرجي نشرت الفنانة السورية سولاف فواخرجي صورة عبر حسابها الرسمي "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلالة أنيقة. سيرين عبدالنور نشرت الفنانة سيرين عبدالنور صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة مرتدية فستان أسود طويل، ولاقت الصور إعجاب جمهورها.

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