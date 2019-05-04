"cbc" تعرض 6 مسلسلات على شاشتها في رمضان.. بينها "لمس أكتاف وبدل الحدوتة 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت شبكة تليفزيون "سي بي سي" عن الأعمال الدرامية التي تعرضها علي شاشتها خلال شهر رمضان 2019، حيث تعرض 6 مسلسلات منها 3 حصريا وهي "بركة" و"لمس أكتاف" و"بدل الحدوتة 3"، بالإضافة إلي "حكايتي" و"علامة استفهام" و"طلقة حظ" بشكل متزامن.

مسلسل"بركة" تدور الأحداث حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ، ولا يسانده في هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التي تحبه.

ويشارك في بطولته عمرو سعد، كمال أبو رية، صلاح عبد الله، هالة صدقى، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، هنادي مهنا، رنا رئيس، إنعام سالوسة، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.

مسلسل "لمس أكتاف" تدور أحداثه حول تورط الملاكم (أدهم) في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة رغبة في عيش حياة آمنة مستقرة، يتم مطاردته من عصابات ورجال المافيا.

المسلسل تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى بطولته بجانب ياسر جلال كل من فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، كرم جابر، كارولين خليل، سمر مرسى، محمد عز، خالد كمال، هبة عبد الغنى، شريف دسوقى.

مسلسل "بدل الحدوتة 3" تدور أحداثه حول ثلاث قصص، كل قصة يتم تناولها في 10 حلقات، عن موضوع وشخصية جديدة.

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ويشارك في بطولته دنيا سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، ومن إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.

مسلسل "حكايتي" تدور أحداثه حول "داليدا" الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها في تصميم الأزياء.

المسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وإدوارد وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسنى وإسلام جمال وجمال عبد الناصر وآخرون.

مسلسل "علامة استفهام" تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغير واختلاف كبير في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

ويشارك في بطولته محمد رجب وهيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودى، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل"طلقة حظ" تدور أحداثه حول شاب بسيط من منطقة شعبية ومتزوج من أيتن عامر، وتعيش حماته معهما فى المنزل، وهى إنعام سالوسة، ولديه 4 شقيقات بنات هن: هبة مجدى وميرنا نور الدين ورانيا شاهين وألحان المهدى، وتواجه العائلة العديد من المواقف فى حياتهم.

يشارك في بطولته مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين،أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى".