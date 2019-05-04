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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب :الخليج 365
نشر الفنان رامز جلال برومو برنامجه الجديد "رامز في الشلال"، عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"، بعد أن كشفت عنه شبكة "إم بي سي".
وعلق رامز هلى الفيديو قائلًا: " بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وربنا يتمها على خير، ويكملها بالستر يارب"
يُذكر أن قناة "إم بي سي" كشفت اليوم عن برومو برنامج رامز جلال الجديد "رامز في الشلال"، استعدادا لطرحه في رمضان المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر "ربنا يتممها على خير".. أول تعليق من رامز جلال على برومو برنامجه الجديد "رامز في الشلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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