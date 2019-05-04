"ربنا يتممها على خير".. أول تعليق من رامز جلال على برومو برنامجه الجديد "رامز في الشلال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب :الخليج 365

نشر الفنان رامز جلال برومو برنامجه الجديد "رامز في الشلال"، عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"، بعد أن كشفت عنه شبكة "إم بي سي".

وعلق رامز هلى الفيديو قائلًا: " بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وربنا يتمها على خير، ويكملها بالستر يارب"

يُذكر أن قناة "إم بي سي" كشفت اليوم عن برومو برنامج رامز جلال الجديد "رامز في الشلال"، استعدادا لطرحه في رمضان المقبل.