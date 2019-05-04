بالصور.. محمد رحيم يعلن عن تعاون جديد يجمع بينه وبين إليسا

شارك الملحن محمد رحيم جمهوره بصورًا ظهر فيها برفقة المطربة اللبنانية إليسا، وأعلن عن عمل فني جديد يجمعهما، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع

تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وعلق محمد رحيم علي الصور قائلًا: "ترقبوا عمل غير متوقع مع الأولي والوحيدة إليسا"،

ورغم أن رحيم لم يعلن عن أي تفاصيل تخص ذلك العمل الجديد إلا أن متابعوه أظهروا الكثير من الحماس وتوقعوا أن تكون علي نفس مستوي نجاح أعمالهم السابقة معًا "فاكر، و بسمع أسمك بدمع".