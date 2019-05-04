شارك الملحن محمد رحيم جمهوره بصورًا ظهر فيها برفقة المطربة اللبنانية إليسا، وأعلن عن عمل فني جديد يجمعهما، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقعتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق محمد رحيم علي الصور قائلًا: "ترقبوا عمل غير متوقع مع الأولي والوحيدة إليسا"،
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محمد رحيم يعلن عن تعاون جديد يجمع بينه وبين إليسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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