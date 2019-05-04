شاهد.. ياسمين رئيس بقصة شعر غريبة: "خليك في حالك"

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تألقت الفنانة ياسمين رئيس بإطلالة غريبة، كعادتها دائمًا من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر".
ظهرت ياسمين في الصورة بشعر قصير وقد أزالت جانب منه تمامًا، وعلقت عليالصورة قائلة: "خليك في حالك"، وعلي ما يبدو أن تلك رسالة موجهة مقدمًا للمعارضين، إلا أن ذلك لم يثني بعض متابعيها من إظهار رفضهم
يذكر أن ياسمين رئيس تشارك الفنان محمد إمام حاليًا بطولة فيلم "لص بغداد"، إلي جانب كل من: فتحي عبدالوهاب، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي.
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