ياسمين الخطيب تقدم حفل تامر حسني بالجامعة المصرية الروسية ..غدا

تستعد الاعلاميه والكتابه ياسمين الخطيب لتقديم حفل النجم تامر حسني غدا السبت وذلك بالجامعة المصرية الروسية.

وسيقدم تامر حسني، لطلاب الجامعة مجموعة من أجمل أغاني البومه الأخير "عيش بشوقك" والبوماته الآخرى.

وتقيم الحفل الجامعة لصالح جمعية فتيات مصر، مشيرًا

إلى أن جميع إيرادات الحفل كاملة ستكون لصالح تجهيز مستشفى السرطان الذي تنشئه الجمعية بالفيوم.

وسيسمح لطلاب الجامعة المصرية الروسية بحضور الحفل مجانًا، أما كل من هو من خارج الجامعة

فيكون الحضور مقابل شراء تذاكر قيمتها 200 جنيه، تذهب قيمتها بالكامل لصالح تجهيز مستشفى الجمعية.

ويشار أن العدد المستهدف لحضور الحفل من طلاب الجامعة حوالي ٦٧٠٠ بالإضافة إلى حاملي التذاكر من خارج الجامعة، ومن المستهدف أن يكون عددهم من ٣٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ فرد، ليكون إجمالي العدد المستهدف 11700 فرد.