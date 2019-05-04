الإثنين.. أمسية صوفية لفرقة الحضرة بدار الأوبرا

تستعد فرقة الحضرة لأمسية عامرة بالإبتهالات والقصائد الدينية، إحتفالًا بأجواء وروحانيات شهر رمضان الكريم، وذلك علي خشبة المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية، يوم الأثنين الموافق 13 مايو، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يشدو فريق "الحضره" من المنشدين بأصواتهم العذبه أجمل الإبتهالات والقصائد الدينيه التي تنشر السكينه في الأجواء منها "الي النبي، الله، يا صاحب القبه الخضرا، يا كرام جودو، مديح طه، وغيرها".

جدير بالذكر أن "الحضرة" هي فرقه مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، يقدمون حالة روحانية من الإنشاد الديني والإبتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون في ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ السادة الصوفية في حب الله ومدح الرسول صلي الله عليه وآله وصحبه وسلم.