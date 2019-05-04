شاهدوا.. ليلى اسكندر تثير الجدل بين السعوديين بسبب ملابسها وتعليقات ساخرة

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 12:54 صباحاً - أشعلت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشرها مقطع فيديو قصير، وهي تعتمد إطلالة مستوحاة من تقاليد إحدى المناطق السعودية.

وظهرت في الفيديو الذي نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وهي ترتدي زيّ مدينة جيزان حيث كانت تحيي حفل زفاف.

وظهرت في صور أخرى وهي ترتدي زياً آخر. وتعرضت للانتقادات، إذ أشار بعض المتابعين إلى أن هذا الزي لا يعود إلى منطقة جازان.

ومما جاء في التعليقات: “هذه من قلها إن لبس أهل جازان كذا؟ تبغى تتلزق بالغصب” و”الزي والثرات يمني بسبب تقارب الحدود وحتى اللهجة الجيزانية زيه زي التهامية” و”نورتينا ليلى والتراث الجيزاني لايق عليك”.

ويشار إلى أن الفنانة تلقت في وقت سابق الكثير من التعليقات الساخرة، بعد مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت فيه عن ملابسها الأنيقة والضيقة.

وأكدت أنها لا تسعى إلى ارتداء القطع الموقعة من ماركات عالمية وأضافت: “عيني شبعانة من أنا وصغيرة ماما كانت تلبسني ثياب ماركات لهيك ما بهمني هالشي ولم انتظر إنه صير مشهورة ومعي مصاري لاشتري هالنوع من الثياب”.

وتابعت: “جسمي لبيس، يعني حتى لو لبست قميص حقه 3 دولار بكون شكله غير علي”.

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