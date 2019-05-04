"لؤلؤة" المهرجانات اللبنانية تكرم عبدالحليم حافظ

أعلن وزير الثقافة اللبناني محمد داوود، الجمعة، إطلاق برنامج مهرجانات بعلبك الدولية لهذا الصيف والذي يتنوع ما بين احتفالات عربية وأجنبية بالإضافة إلى حفل تكريم الفنان الراحل عبدالحليم حافظ.

وستستعيد مهرجانات بعلبك أغنيات عبدالحليم حافظ الذي سبق وأن صور مشاهد من أفلامه على أدراج المدينة، ويحيي هذه الأمسية الفنان الفلسطيني محمد عساف ترافقه الأوركسترا الرومانية بالتعاون مع الأوركسترا الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو المصري هشام جبر.

وتفتح المهرجانات فعاليتها في 5 يوليو/تموز مع أمسية للفنان اللبناني مارسيل خليفة تحت عنوان "تصبحون على وطن".

واعتبر الفنان مرسيل خليفة أن أمسية (تصبحون على وطن) هي ليلة من ألف ليلة "بأناشيد الخبز والورد في رحلة موسيقية غنائية لوجدان إنساني متعال على الحدود والحواجز الجغرافية والفكرية والدينية والثقافية وتعلو على جميع المذاهب لتلتقي في الغاية الإنسانية العليا".

وقال وزير الثقافة اللبناني إن بعلبك تتحدث عن نفسها من خلال أهلها وقلعتها ومهرجاناتها ووصفها بأنها "لؤلؤة المهرجانات اللبنانية بما تعنيه من تاريخ واحتضان دائم للفن الراقي وما شكلته عبر تاريخها من حلقة وصل ما بين الشرق والغرب".

Advertisements

وذكر وزير السياحة، أواديس كيدانيان، خلال المؤتمر، أن لبنان طور عمل المهرجانات التي زاد عددها وأصبحت على مساحة الوطن "رغم أن موازنة الدولة لهذه السنة ستقتطع من حصة المهرجانات وغير المهرجانات لأننا نريد أن يبقى البلد واقفا على رجليه مع العلم أن مهرجانات بعلبك هي رمز للبنان والترويج لبلدنا".

وتشمل ليالي المهرجانات استضافة نجمة الجاز الأمريكية ميلودي جاردو التي ذاع صيتها عالميا بعد أن تعرضت لحادث سير مؤلم غيّر حياتها وكتبت الأغاني والألحان وهي على سرير المستشفى.

وتستضيف المهرجانات الكاتبة والمغنية الفرنسية جين، وتستقبل مدرجات القلعة الموشحات مع الفلامنجو تحييها المطربة اللبنانية جاهدة وهبي يرافقها عازف العود العراقي عمر بشير وفرقته الموسيقية من أوروبا ولبنان.

وتختتم مهرجانات بعلبك لهذا العام في 3 أغسطس/آب مع عمر بشير بحفل عود حول العالم.

وقدم كبار النجوم في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين مثل إيلا فيتزجيرالد ونينا سيمون ومايلز ديفيس وكوكب الشرق أم كلثوم وفيروز حفلات بين أطلال المعابد الرومانية في مهرجانات بعلبك أو البلدات الساحلية الجميلة.