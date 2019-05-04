شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو وماجد أحفاد "مستر إكس" فى مسلسل "ابن خالة حفيد أخطر رجل فى العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع الثنائى شيكو وهشام ماجد فى مسلسل إذاعى بعنوان "ابن خالة حفيد أخطر رجل فى العالم" المقرر عرضه فى شهر رمضان الكريم عبر إحدى إذاعات الراديو، ويشاركهما البطولة هبة الأباصيرى، تأليف ورشة كتابة "راديو وان" وتضم؛ إسلام شلباية، أحمد مجدى، مصطفى نعمان، مصطفى أحمد، أحمد مصطفى، إخراج هشام بلال.

وتدور أحداث المسلسل حول أحفاد "مستر إكس" أحدهما عاش وتربى فى أمريكا والآخر فى مصر، وتدور بينها مفارقات كوميدية تكشفها أحداث المسلسلـ ويغنى الثنائى تتر المسلسل من كلمات سمر حسين آدم وألحان محمد راجح.

جاء مشاركة "شيكو وهشام" بهذا المسلسل بعد خروج مسلسلهما "اللعبة" من السباق الرمضانى.