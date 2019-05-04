شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "دندنة" أحلام وأنغام على أغنية" أحتاجك أنا" بحضور إلهام شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلة رائعة من الغناء مع الصوت المصرى الأصيل للفنانة أنغام و "الملكة" صاحبة الصوت الخليجى أحلام الشامسى، فى تقديم أغنية "أحتاجك انا" ، بحضور النجمة إلهام شاهين، خلال تواجدهما فى دولة الإمارات.

تعتبر أغنية "أحتاجك انا" واحدة من الروائع التى قدمتها المطربة الإماراتية أحلام الشامسى ، من كلمات سامى الجمعان و من ألبوم مختلف والذى صدر فى عام 2000.



أحلام وأنغام

وتعيش الفنانة أنغام حالة من التألق الشديد، على العديد من المستويات، سواء الفنى، أو الشخصى، فقد أطلقت منذ أشهر قليلة أحدث ألبوماتها "حالة خاصة جدا"، وحقق نجاحا كبيرا للغاية، فضلا عن الحفلات الفنية التى أحيتها مؤخرا.

يذكر أن أنغام فازت بلقب أفضل مطربة عربية بحفل جوائز "الموريكس دور"، الذى أقيم فى بيروت ، واستلمت الجائزة بحضور زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم.

وعلى المستوى الفنى، طرحت أنغام ألبومها الأخير بعنوان "حالة خاصة جدًا"، وضم الألبوم 14 أغنية، هى كالتإلى: "حالة خاصة جدًا" ، و"هتقول لربنا إيه" ، و"حبايبنا" ، "على حسك فى أيامى" ، "ولا دبلت"، "مطمنة" و"ياريتك فاهمنى" ، و"بقول نسياك" ، و"نزوة" ، و"بتوصفنى بتكسفنى" ، و"هدنة" ، و"أساميك" ، و"ليلى" ، و"هبدأ من الآخر".

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