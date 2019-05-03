كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 11:51 مساءً - أظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، قيام قرد بقلب استراحة مواطن رأسا على عقب، والعبث بمحتوياتها وإلقاء كل ما هو أمامه على الأرض.
ووثق صاحب الاستراحة الفيديو بنفسه؛ حيث أبان المقطع، انقلاب أجهزة كهربائية على الأرض، وإلقاء الأطباق والملاعق والأكواب على الأرض في المطبخ.
وخاطب صاحب الاستراحة القرد بشكل فكاهي، ووجه له العديد من الشتائم، وطالبه بالخروج من، قائلًا: “اطلع امشي”، وهو يصرخ في وجهه.
كانت هذه تفاصيل خبر “قرد” يقلب استراحة رأسًا على عقب.. شاهدوا كيف كانت ردة فعل صاحبها بعدما ضبطه داخل المطبخ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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