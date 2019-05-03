بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد ابنتها “أمايا”

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 11:51 مساءً - احتفلت المصممة المغربية وزوجة الفنان المصري ​تامر حسني​ بعيد ميلاد ابنتهما أمايا، حيث انها نشرت صورة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي عايدتها من خلالها بهذه المناسبة.



الجدير ذكره ان الفنانة المعتزلة ​بسمة بوسيل​ كانت قد ردّت مؤخرا على الأخبار التي تحدثت عن زواج تامر حسني عليها، حيث أكدت ان الوسيلة التي نشرت الخبر تهدف لجذب الأنظار من جديد إليها، بعد فشلها، لذلك تروج الشائعات.

وكانت ايضا تعرضت بوسيل لانتقادات جارحة بسبب تغير ملامحها بشكل ملحوظ، وإتهمها البعض بالخضوع لعمليات تجميل مبالغ فيها.