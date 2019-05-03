شاهدوا إلقاء القبض على الممثلة نادين نسيب نجيم في موقع تصوير “خمسة ونص”

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 11:51 مساءً - ألقى رجال الأمن القبض على الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ لدى وصولها في سيارتها الى موقع تصوير مسلسل “خمسة نص” أمام قصر ضخم يفترض أنه منزلها في المسلسل. وذلك في خطوة للترويج للعمل الذي سينطلق عرضه على شاشة أم تي في” الأيام المقبلة مع بدء شهر رمضان المبارك.

ونشرت نادين نسيب نجيم فيديو الترويجي للمسلسل حيث يلقى القبض عليها وتتعرض للصدمة من هذا الموقف وتسأل “شو في شو عم بصير؟”.

يذكر أن نادين تخوض السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل “خمسة ونص” الى جانب الممثلين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار.