شاهدوا عفوية وطرافة دينا مع راغب علامة ولطيفة التونسية

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 11:51 مساءً - نشرت الفنانة المصرية دينا​ عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، مقطع فيديو جمعها بالفنان اللبناني ​راغب علامة​ والفنانة التونسية ​لطيفة​ خلال حضورهم إحدى الحفلات الخاصة. ورقص الثلاثي بعفوية وطرافة على وقع أنغام أغنية “بحب في غرامك” للطيفة.

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