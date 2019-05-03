شاهدوا والدة فرح الهادي غاضبة بسبب إخفاء خبر حملها عنها

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 11:51 مساءً - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة فرح الهادي، سُمع فيه صوت والدتها وهي تعاتبها متهمة إياها بإخفاء خبر حملها عنها.
ولفتت الأم إلى أنها تسمع الكثير من الأخبار التي تشير إلى ذلك وسألت ابنتها: “ليش ما قلتي لي؟”. وكشفت الفنانة أنّ والدتها غاضبة، إلا أن الأخيرة نفت ذلك مشيرة إلى أنها عاتبة فقط.
وتوجهت الهادي على إثر ذلك إلى المتابعين الذين نشروا شائعة حملها بالقول: “شفتوا إيش قاعدين تسوون؟”، مضيفة أنّ الوالدة تحذّرها من ارتكاب الأخطاء كما لو أنها حامل.
ووعدت بأنها لن تخفي خبر حملها في حال حدوثه عن والدتها كما عن المتابعين. وتوجهت بالشكر إلى كل من هنأها اعتقاداً أنها تنتظر مولودها الأول.
وأحدث الفيديو بعد انتشاره على أحد الحسابات على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” ضجة كبيرة جداً.
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