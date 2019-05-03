كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 11:51 مساءً - بعد ان حلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة على أحد البرامج وقلدت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي انتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشاهدته هيفا فردت بتعليق وقالت : طيبة محبوبة ولا زالت تتذكر أول اغنية لي في مسيرتي.. وأنا أحبها أيضاً.
رد هيفا هذا يدل على الاحترام المتبادل بين الفنانتين ما يدل على أخلاقهما العالية وحسن نيتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي ترد بعد أن قلدتها نانسي عجرم.. شاهدوا ماذا قالت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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