هيفا وهبي ترد بعد أن قلدتها نانسي عجرم.. شاهدوا ماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 11:51 مساءً - بعد ان حلت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ ضيفة على أحد البرامج وقلدت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ انتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاهدته هيفا فردت بتعليق وقالت : طيبة محبوبة ولا زالت تتذكر أول اغنية لي في مسيرتي.. وأنا أحبها أيضاً.

رد هيفا هذا يدل على الاحترام المتبادل بين الفنانتين ما يدل على أخلاقهما العالية وحسن نيتهما.