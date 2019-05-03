نادين نجيم تنشرُ آخر محادثة لها مع راغد قيس.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافعت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن نفسها ضد الاتهامات التي وُجهت إليها بالإساءة للصحفي الراحل راغد قيس مؤسس حساب "شرطة المشاهير"، بعد تصريحاتها الأخيرة عنه.

وقالت نادين، عبر "إنستغرام": "ما بعمري ممكن أسيء لأي إنسان أو احكي كلمة برات الطريق.. وخصوصاً إني هالشخص صار بين ايدين ربنا.. وراغد الله يرحمه رغم كل شي صار ما كان بالنسبة الي إلا صديق بحبه وبحترمه".

وأضافت: "ولحتى ينتهي الجدل واحتراما لمحبيه وروح راغد راح انشر آخر محادثة بيني وبينه لحتى ينفهم طبيعة علاقتي فيه، وهي آخر مرة حكيت فيها مع راغد لما كان بالمشفى كرمال أطمن عليه".

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واختتمت حديثها، قائلةً: "ادعوله بالرحمه وادعوا ربنا يخفف عنه وعن عيلته أفضل من انكن تهاجموني لأني ماحكيت اي كلمة برات الطريق ولاممكن احكي.. وبيكفي انه وفاته كانت صدمة ووجع كبير إلى متلي متلكن.. الله يرحمه ويصبر أهله ومحبيه على فراقه".

وبالفعل نشرت نصّ المحادثة التي دارت بينها وبين راغد بعد دخوله إلى المستشفى للاطمئنان على صحته، والتي تعكس مدى العلاقة الطيبة بينهما.

وكانت قد تعرّضت الفنانة اللبنانية لهجوم شرس من قبل محبي مؤسس" شرطة المشاهير"، بعد تصريحاتها الأخيرة، والتي قالت من خلالها: "راغد الله يرحمه أكتر حدا قاسي عليا.. يعني دق بقصص كتير مؤذية.. دق بالعيلة والعرض ما خلا شي".