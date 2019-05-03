شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام شيبسى يفتتح مهرجان "Kunsten festival des arts" فى بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الموزع الموسيقى إسلام شيبسى لشد الرحال إلى أوروبا، لوضع بصمته الموسيقية عبر سهرة مزيكا "إلكترو شعبى"، فى افتتاح مهرجان "Kunsten festival des arts" فى نسخته الرابعة والعشرين، الذى تحتضنه العاصمة البلجيكية بروكسل، منتصف ليل الجمعة 10 مايو.

ويعد شيبسي أحد رواد المزيكا الإلكترونيك الشعبى فى مصر، وله أعمال ناجحة مع حكيم منها "أبو الرجولة" و"عم سلامة" و"على وضعك"، إلى جانب تعاونه مع محمود الليثى فى توزيع أغنيات "ابعد عنى" أو المعروفة بـ"انزل بقى يا أحمد"، بجانب "إذا كان قلبك كبير"، كما تعاون مع المطربة سمر فى أغنيات "يا دنيا هزى وسطك" و"غيرو"، مع دخوله مجال الأندرجراوند بإعادة تقديمه أغنية شارموفرز "كوكب" فى ألبومها الجديد "انفصام"، مع تقديم ديو غنائى بين شعبان عبد الرحيم والرابر أبيوسف بأغنية "مش هقدّر حد".



