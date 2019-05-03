فان دام ينافس محمد رمضان فى تحدى "نمبر وان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أنه سيكون صراعا مثيرا بين نجمى الأكشن، العالمى جان كلود فان دام، والمصرى محمد رمضان، فى محاولة لإثبات من الأحق بلق "نمبر وان".
التحدى الذى من المقرر أن يجمع النجمين فى إعلان جديد كشف تفاصيله النجم العالمى فان دام عبر إنستجرام: "ذهبت إلى مصر لرؤية محمد رمضان، من هو نمبر وان الحقيقى عندما يتعلق الأمر بالأكشن، انتظروا"، ليرد الأسطورة فى التعليقات: "دعنا نرى.. أنا مستعد".
فان دام ومحمد رمضان
وينافس محمد رمضان بقوة فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم.
تدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.
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