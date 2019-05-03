شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. علامات الحمل الثانى تظهر على كيرا نايتلى فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت علامات الحمل الثانى على الممثلة البريطانية كيرا نايتلى من زوجها جيمس ريتون وذلك فى حفل "شانيل" فى باريس، حيث تشغل كيرا منصب سفير بيت أزياء شانيل منذ العام الماضى، وظهر مع كيرا فى الحفل زوجها جيمس والد ابنتهما "إدى" التى تبلغ من العمر 4 سنوات.

من آخر أعمال الممثلة كيرا نايتلى كان فيلمها (ذا افترماث)، الذى تدور أحداثه فور نهاية الحرب العالمية الثانية بين أنقاض مدينة هامبورج، يحمل دروسا مهمة للغاية بشأن بناء الجسور تنطبق بدرجة كبيرة على مجتمعاتنا المنقسمة اليوم.

جسدت نايتلى فى الفيلم شخصية ريتشل مورجان التى تنتقل إلى ألمانيا مع زوجها وهو كولونيل بريطانى يلعب دورا رئيسيا فى إعادة إعمار هامبورج وينتقلون للإقامة مع رجل ألمانى أرمل وابنته المضطربة.

شاركها البطولة الممثل الأسترالى جيسون كلارك الذى لعب شخصية الزوج لويس والممثل السويدى ألكسندر سكارشجورد الذى جسد شخصية مهندس معمارى ألمانى.